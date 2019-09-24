عمران خان يفضح ترامب: طلب مني التوسط لدى روحاني

فاجأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان العالم عندما كشف عن اتصالات سرية اجراها معه الرئيس الاميركي دونالد ترامب من اجل التوسط بينه وبين ايران

وقال خان: طلب ترامب مني "نزع فتيل التوتر مع إيران" واشار الى إنه ذهب على الفور للحديث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الاثنين.

وقال للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء "لا يمكنني قول شيء الآن أكثر من هذا عدا أننا نحاول ونقوم بوساطة".

وكانت الولايات المتحدة قد حشدت قواتها في الخليج مستعرضه قوتها مهددة ايران بضربة عسكرية قبل ان تتراجع ويبدأ ترامب باقالة مستشاريه المحرضين على الحرب