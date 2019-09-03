عمران خان يهاتف بن سلمان مرتين في أقل من 10 أيام

أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الثلاثاء، محادثات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، كانت الثانية في غضون 10 أيام.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرض الطرفان العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وكان بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من خان في 26 أغسطس بحث خلاله الجانبان آخر المستجدات في إقليم كشمير.

يأتي ذلك، وسط التوتر الناتج عن قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي للقسم الذي تسيطر عليه في إقليم كشمير المتنازع عليه وشددت إجراءاتها الأمنية بشكل حاد، ما دفع باكستان إلى طرد السفير الهندي ووقف العلاقات التجارية بين البلدين.

ورفعت الهند، نهاية الأسبوع الماضي درجة التأهب الأمني في أكبر ميناءين لها إلى أعلى مستوى على خلفية معلومات عن تسلل عناصر "كوماندوز" مدربين من قبل باكستان للمياه الهندية، بهدف تنفيذ أعمال إرهابية، بينما نفت إسلام آباد الأمر متهمة الهند بمحاولة صرف انتباه المجتمع الدولي عن إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة. (وكالات)