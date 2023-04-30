عمرها 200 عام.. حريق يلتهم كنيسة تاريخية جنوب مصر (فيديو)

خسرت الكنيسة القبطة في صعيد مصر، واحدة من الكنائس التاريخية التي عمرها يقارب ال 200 عام، بعد تعرضها لحريق وصف بالمرعب، أدى إلى التهام كافة محتوياتها.

وتقع كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس، التي تعرضت للحريق، في ديروط بمحافظة أسيوط جنوب مصر.

وقالت إيباريشية صنبو وديروط في بيانها، إن حريقا نشب في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بديروط، في حوالى الساعة الرابعة صباح اليوم السبت 29 أبريل 2023 نتيجة تسريب من أنبوبة الغاز المستخدمة في عمل القربان.

وأكد البيان أن الحريق أنهى الكنيسة الأثرية وملحقاتها بالكامل، مشيرا إلى أن الكنيسة كانت مبنية من الخشب، بما فيها الحوائط والسقف.

وأوضح البيان، أنه تم إبلاغ الجهات المختصة التي سارعت على الفور بإرسال سيارات الحماية المدنية والإسعاف، والعمل على إخماد النيران والسيطرة عليها.

يذكر، أن الحريق لم ينجم عنه أي اصابات بشرية بالأرواح، كما أنه لم يمتد إلى المنازل والمنشآت المجاورة للكنيسة.

يشار إلى أن الكنيسة، شيدت قبل قرنين من قبل مجموعة من اليونانيين الذي كانوا يقيمون في "ديروط"، لإقامة الصلاة فيها، حيث كان يمتلك هؤلاء محالج للقطن.