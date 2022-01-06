عمرو أديب يطلب الدعاء بعد إصابته وزوجته لميس الحديدي بكورونا

كشف الإعلامي المصري البارز عمرو أديب في تغريدة الخميس، عن إصابته وزوجته الاعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا، طالبا من متابعيه الدعاء.

وكتب أديب عبر حسابه على موقع تويتر "أنا ولميس عندنا كورونا، الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة، فاصل قصير ونواصل.. أرجوكم ادعوا معنا".

وأديب (59 عاما) إعلامي بارز مقرب من السلطات المصرية، وهو مقدم برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"،

وتقدم زوجته الإعلامية لميس الحديدي (53 عاما) برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون".

وأفادت وسائل إعلام محلية، بتوقف البرنامجين "الحكاية" و"كلمة أخيرة" لحين تماثل الإعلاميين للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

وسجلت مصر إجمالا 389 ألفا و454 إصابة بفيروس كورونا حتى الخميس، بينها 21 ألفا و863 وفاة، و323 ألفا و913 حالة تعاف.