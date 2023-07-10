عمرو أديب يفتح النار على مرتضى منصور: الزمالك ليس ملكا لك ولأبنائك

في برنامجه "الحكاية" الذي يعرض على قناة "ام بي سي مصر"، أعرب الإعلامي عمرو أديب عن تأييده لقرار عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، وعن استيائه من رفض المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من وزارة الشباب والرياضة ومرتضى منصور بشأن عودته لرئاسة النادي.

قال "أديب" في الحلقة التي عرضت مساء الأحد: "هناك أمور يجب أن نتحدث عنها وتخفف من حماس الناس. هناك أشخاص في الدولة منذ البداية قالوا لمرتضى: 'لا تغادر النادي'. فإذا غادر النادي، فسيعاني النادي".

وأضاف: "نادي الزمالك يمر بأسوأ حالاته. ما الذي تريدون أن تقولوه للشباب؟ ما هي الرسالة التي ترغبون في إيصالها؟ الزمالك هو نادٍ تربوي وملك للدولة وليس لمرتضى وأبنائه. لقد فهمت كل شيء في مصر، يمكنكم أن تسألوني عن أي شيء حدث خلال الـ20 سنة الماضية، أنا جاهز للحديث عن أي شيء، عدا ذلك".

وتابع: "بالتأكيد هناك أشخاص يعرفون شيئًا لم أعرفه، أتمنى أن يتواصلوا معي عبر تطبيق الواتساب ويشرحوا لي. أيعتقد أحدٌ أن هذا هو المثال الذي نريده في بلدنا؟".