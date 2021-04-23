عمرو أديب ينفعل على الهواء ضد محمد رمضان

أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب أن محاميه الخاص طارق جميل عزيز قدم للنيابة العامة 4 بلاغات ضد الفنان محمد رمضان.

وقال أديب في حلقته اليوم من برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "mbc مصر": "قدمت 4 بلاغات لأني أحسست أن فيه تعديا علي وأنا لست من الشخصيات التي ترفع قضايا، ولكن كان هناك ضرورة أن آخذ حقي بالقانون".

وأضاف: "أنا أريد حقي بالقانون وأي شيء يأمر به القانون والقضاء سأمتثل له. أنا لن آخذ حقي بقوة الذراع ولا بالاستهزاء، ولكن بالقانون، نحن في دولة قانون".

وأشار إلى أنه إذا تقاضى أي تعويضات سيتبرع بها لمستشفى أبو الريش للأطفال، وقال: "أنا لا أريد نقودا، النقود لديه كثيرة وهو يرميها في حوض السباحة. نحن أمام القاضي سواسية، ليس هناك نجم كبير ولا إعلامي كبير".