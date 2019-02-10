كشفت الحكومة الأردنية حقيقة الطائرة المختفية، التي وردت في تقرير لديوان المحاسبة في العام 2017.

وبحسب منصة "حقك تعرف" التابعة للحكومة، فإن "الطائرة شراعية تستخدم في رش المبيدات الحشرية، وتم نقلها إلى مستودعات الجمارك لدواع أمنية".

وقالت المنصة إن نقل الطائرة يعود إلى العام 2002، وتم نقلها إلى مستودعات الجمارك من مستودعات المنطقة الحرة.

ويأتي التصريح الحكومي بعد تداول شائعات عن اختفاء الطائرة، وربطها بملفات الفساد.