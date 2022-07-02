عمر بن لادن: من تورا بورا الى معارض الفن الباريسية

غاب عن ساحة الاحداث لسنوات قليلة فقط، بعد ان تصدرها لفترة طويلة، وطاردته الاجهزة الامنية الدولية، والاعلام العالمي، علهم يجدون معلومة او خبرا عاجلا عن والده قائد تنظيم القاعدة الذي كان المطلوب رقم واحد في العالم اسامة بن لادن.

عمر بن لادن من تورا بورا الى معارض الرسم

بعد معرفة هويته وانتشار تحركاته، خرج عمر بن لادن الابن الرابع (من بين 24 ابنًا) ليصرح : «أنا نجل أسامة بن لادن، أشعر بالغضب من الجرائم التى ارتكبها، وأتبرأ من طريقه العنيف-وأعتذر من صميم قلبى لإيذاء العديد من الضحايا»

قدم نفسه كسفير للسلام وأنه صالح للجميع، بغض النظر عما إذا كانوا مسلمين أو يهودًا أو مسيحيين وأنه أبعد ما يكون عن أسامة بن لادن..

ولد عمر (40 عاما) فى السعودية من الزوجه الأولى لابيه وهي السورية نجوى غانم، وسافر فى شبابه مع عشيرة بن لادن إلى باكستان، ومن هناك إلى السعودية، ثم إلى السودان، وأخيراً إلى أفغانستان.

يعيش اليوم فى نورماندى بفرنسا، وعمر متزوج منذ ما يقرب من عقدين من الزمان من چين فيليكس براون، أو باسمها الحالى - زينة محمد الصباح، التى تكبره بخمسة وعشرين عامًا، وهى جدة لخمسة أحفاد.

فى تورا بورا

فى وادى سافان جار الأفغانى («الجبل الأبيض»)، استقبل قائد طالبان الملا محمد عمر أسامة وعمر بن لادن، ثم أهدى أسامة كهفًا فى جبال تورا بورا. المنزل الجديد لعائلة بن لادن.. لم تكن هناك كهرباء فى الجبل وقال عمر بن لادن علمت حينها أن الأوقات العصيبة حلّت علينا. أصبحنا عائلة جبلية حقيقية، نعيش حياة مضاءة بالشموع أو فوانيس الغاز. لم تكن هناك أنابيب مياه، وأتذكر عندما وصلت الكهف لأول مرة تساءلت عما إذا كانت والدتى اللطيفة ستضطر للذهاب مع إبريق من الماء على رأسها، وتكافح لتسلق جبل صخرى لجلب الماء للشرب والطهي؟ ثم تذكرت أنه لا يوجد مطبخ، ولا حمام.

معرض فني لـ عمر بن لادن

ومؤخرا أقيم معرضًا خاصًا لعرض لوحات نجل زعيم تنظيم القاعدة في فرنسا، ويسرد ابن لادن الابن كيفت علم الرسم

قال: “كنّا نمضي وقتنا خلال فترة الحجر داخل المنزل من دون القيام بأي أمر مهمّ”، مضيفاً: “كانت زوجتي ترسم وشعرت بالحاجة إلى أن أحاول ممارسة هذا النشاط”.

وأضاف: “تعلّمت الرسم استناداً إلى مقاطع فيديو شاهدتها في يوتيوب.. وأحببت هذا الفن”. ومن بين نشاطات أخرى عدة، أضحى الرسم “أكثر ممارسة مثيرة للاهتمام لي”، بحسب بن لادن.

وتظهر معظم اللوحات المعروضة، والتي لا يتجاوز مقاس الأكبر منها 60×80 سنتيمتراً، انعكاساً لذكريات طفولة عمر بن لادن ومراهقته.



اسعار لوحات عمر بن لادن

ويتراوح سعر اللوحات الصغيرة بين 750 و800 يورو (782 و834 دولاراً) بينما يبلغ سعر الكبيرة منها بين 2000 و2500 يورو (بين 2085 و2607 دولارات). أما الطلاب الذي رغبوا في شراء أعمال عمر "فبيعت اللوحات لهم بالتقسيط"، على ما يوضح مارتن.

ويقول التاجر باسكال مارتان إنّ "لوحات عمر تُباع بشكل كبير منذ أن طُرحت أعماله الأولى. ورغم أنّ المعرض لم يُفتتح بعد، إلا أن بعض اللوحات حُجزت مسبقاً (...) فاسم بن لادن يستقطب المشترين".

وينتاب عمر الذي يوقّع رسوماته بـ OBL شعوراً بـ"الرضا" عندما يرسم. ويقول بابتسامة نادراً ما تظهر على وجهه "سأشعر بسعادة أكبر إن نجحت، وإن لم أحقق نجاحاً سأعيد الكرّة".

عمر بن لادن تعلم الرسم خلال الحجر

ويقول عمر بن لادن "كنّا نمضي وقتنا" خلال فترة الحجر "داخل المنزل من دون القيام بأي أمر مهمّ"، مضيفاً "كانت زوجتي ترسم وشعرت بالحاجة إلى أن أحاول ممارسة هذا النشاط".

ويضيف "تعلّمت الرسم استناداً إلى مقاطع فيديو شاهدتها في يوتيوب (...) وأحببت" هذا الفن. ومن بين نشاطات أخرى عدة، أضحى الرسم "أكثر ممارسة مثيرة للاهتمام لي".

ويعتبر عمر أنّ التوصل إلى تنفيذ ما يتمناه المرء خطوة تجعله "سعيداً جداً".

السودان وافغانستان في رسومات بن لادن

ويقول "انتقلنا إلى العيش مع والدي في السودان عندما كنت أبلغ عشر سنوات، قبل أن نغادر (برفقته)" بعد أربع سنوات "إلى أفغانستان".

ويبرز هذان البلدان بقوة في أعمال عمر بن لادن. إذ تظهر في إحدى لوحاته جبال استخدم في رسمها اللون الأحمر وهي موجودة في أفغانستان التي يصفها بأنها "بلد مذهل". ويقول إنّ "الأحمر يرمز إلى المعاناة والحرب والتفجيرات والموت (...) وهو ما يشكل أصعب مرحلة في حياتي".

وبعد تمضية خمس سنوات في هذا البلد الذي يحتفظ منه بذكريات مميزة، ترك عمر والده في التاسعة عشرة ليبدأ حياة جديدة تنقل خلالها بين عدد كبير من الدول العربية من بينها السعودية، ليصل سنة 2016 إلى فرنسا ويستقر في منطقة نورماندي.