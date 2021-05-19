"عملية أمنية واسعة" ضد فلول داعش في كركوك شمالي العراق

التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق.

اعلنت وزارة الدفاع العراقية الأربعاء، عن انطلاق عملية أمنية واسعة النطاق في محافظة كركوك شمالي البلا\ لملاحقة فلول تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" الإرهابي.

وقالت الوزارة في بيان أن "قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي شرعت في عملية أمنية واسعة من 3 محاور لملاحقة فلول داعش الإرهابي في محافظة كركوك".

وأضاف البيان أن "المحور الأول يشمل تفتيش وادي الشاي والثاني وادي زغيتون والثالث يبدأ من قرية السادة إلى القرية العصرية".

وأوضح أن "العملية انطلقت بإسناد من القوة الجوية (مقاتلات) وطيران الجيش (مروحيات) العراقي".

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش" لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.