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عملية إطلاق نار داخل مستوطنة قرب الخليل

منشور 15 أيلول / سبتمبر 2022 - 07:17
عملية إطلاق نار داخل مستوطنة قرب الخليل

اعلن الجيش الاسرائيلي اصابة مستوطن في عملية اطلاق نار وقعت مساء الخميس، داخل مستوطنة قرب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مضيفا ان المنفذ تمكن من الانسحاب ولا يزال طليقا:

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واوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان عملية اطلاق النار وقعت داخل معهد لتعليم التوراة في مستوطنة "كرمل" جنوبي الخليل.

وذكرت الإذاعة أن منفذ العملية تمكن من الفرار من الموقع، مشيرة إلى أنه جرى اغلاق جميع المخارج والمداخل والطرق المؤدية من وإلى المستوطنة.

وقالت مصادر طبية ان مستوطنا اصيب وجرى نقله وهو بحالة متوسطة إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع القريبة.

واعلن الجيش الاسرائيلي في بيان أنه تم إطلاق الإنذار عبر تطبيق قيادة الجبهة الداخلية "تخوفًا من وقوع حادث أمني في مستوطنة كرمل".

وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان مستوطنة "كرمل" التزام منازلهم.

وجاءت هذه العملية غداة اعلان اسرائيل انها تدرس توصية تقدم بها جهاز الأمن العام التابع لها (الشاباك)، وتقضي بفرض إغلاقات على مدن وبلدات في الضفة الغربية "لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة"، في ظل الزيادة المضطردة في العمليات المسلحة التي تشنها المقاومة الفلسطينية.

وقالت صحيفة "هآرتس" أن الإغلاق الذي أوصى به الشاباك سيكون عبر نصب حواجز تفتيش عند مداخل ومخارج المدن والبلدات التي قد يشملها الإغلاق، ومنع عبور الأشخاص الذين ليسوا من سكان المنطقة وليس لديهم تصريح خاص.

واضافت الصحيفة أن توصية الشاباك تشمل كذلك سحب تصاريح عمل داخل اسرائيل من سكان في المدن والبلدات التي يخرج منها منفذو العمليات.

وتهدف هذه التوصيات الى الضغط على الفلسطينيين لردعهم عن تنفيذ عمليات ضد القوات الاسرائيلية، وكذلك "تحديد مواقع مطلوبين" لدى أجهزة أمن الاحتلال.

ال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الأربعاء، إن الجيش لن يتردد في العمل في كل مكان لا تفرض فيه السلطة الفلسطينية “النظام”.

جاء ذلك في تصريح متلفز بثه على حسابه في تويتر، على خلفية مقتل ضابط إسرائيلي في مواجهات مع فلسطينيين بقضاء جنين شمالي الضفة الغربية في وقت سابق الأربعاء.

كلمات دالة:الخليلمستوطنة كرملالضفة الغربيةالجيش الاسرائيلي

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