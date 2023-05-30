عملية إطلاق نار فلسطينية قرب طولكرم بالضفة الغربية

كشفت أعلنت وسائل إعلام عبرية، عن إصابة شخص جراء عملية إطلاق نار شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت القناة الـ 12 العبرية أن شخصًا أصيب بجروحٍ وصفتها بالخطيرة، إثر تعرضه لعملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة "حرميش" شمال طولكرم ظهر يوم الثلاثاء في الوقت الذي اعلن فيه مصدر طبي اسرائيلي اصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية اطلاق نار على مدخل مستوطنة حرميش شمال طولكرم اليوم.

ووفقا لمواقع اسرائيلية فان سيارة مسرعة فتحت النار باتجاه مستوطن وفرت من المكان مسرعة، فيما أشارت صحيفة معاريف الإسرائيلة إلى أن المستوطن تعرض لعدة طلقات نارية من قبل مركبة عابرة ومسرعه، الأمر الذي أدى إلى اصابته في الصدر والكتف، وحالته خطيرة لكنه بحالة واعية ومستقرة في ذات الوقت.

وقامت عقب عملية اطلاق النار قوات إسرائيلية كبيرة بعمليات تمشيط في المنطقة وتستعين بمروحية عسكرية في محاولة للعثور على مطلق النار.