عملية إطلاق نار في الشيخ جراح بالقدس (فيديو)

البوابه - جرى في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة اليوم الثلاثاء عملية إطلاق النار، وطلبت قوات الأمن الإسرائيلية من المستوطنين إغلاق منازلهم وعدم الخروج منها.

وشاركت في عملية البحث عن منفذ العملية ومطلق النار الذي انسحب بسلام طائرات للشرطة الإسرائيلية.

وأصيب في العملية إسرائيليين اثنين من الحريديم بحالة متوسطة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وأشارت القناة 13 الإسرائيلي إلى قوات معززة من الشرطة أجرت عمليات تمشيط واسعة عن منفذي عملية إطلاق النار في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة اليوم الثلاثاء.

مبينة أن قوات من الشرطة وعناصر من جهاز الشاباك قاموا بمحاصرة مبنى في حي الشيخ جراح، وذلك من أجل البحث عن منفذ عملية إطلاق النار.

وأكد بيان للشرطة أصدرته عقب العملية عثورها على سلاح من نوع كارلو في المنطقة، زاعمة أنه السلاح الذي استخدم في عملية الشيخ جراح اليوم الثلاثاء.

