عملية امنية في تونس تقضي على ارهابيين

قضت قوات الامن التونسية على 3 ارهابيين في عملية امنية مشتركة اليوم الجمعة في جبل السلوم في ولاية القصرين.

واعلنت وزارة الدفاع التونسية، الجمعة، إن وحدات مشتركة من الجيش والحرس الوطني والأمن، تمكنت من القضاء على 3 إرهابيين تابعين لتنظيم "جند الخلافة" المتطرفة الموالية لتنظيم داعش ، فيما تواصل القوات الامنية مطاردة افراد اخرين من المتطرفين في المنطقة

وقالت وزارة الدفاع في تونس ان العملية لم تسفر عن سقوط ضحايا في صفوف الوحدات المشتركة من الجيش والأمن.

وقالت الناطقة الرسمية لوزارة الداخلية فضيلة لخليفي في مؤتمر صحفي انه تم القضاء على حافظ الرحيمي وبهاء السعيدي وصابر الطاهري في حين ما يزال الإرهابي الرابع محاصرا