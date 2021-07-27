عملية جديدة ضد "داعش" شمالي العراق

اعلن الجيش العراقي الثلاثاء، اطلاق عملية جديدة تستهدف تطهير مناطق في محافظتي كركوك وصلاح الدين شمالي البلاد من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع في بيان، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة بدأت قوات الجيش في كركوك وفي قضاء طوزخرماتو في محافظة صلاح الدين (شمال) بعملية أمنية لتطهير مناطق مثلث الزركة في كركوك والمناطق الفاصلة مع محافظة صلاح الدين".

وأضافت أن "العملية تشمل وادي زغيتون والمناطق المحيطة به وقرية الرمل ووادي الشاي والمناطق المحيطة به".

البيان أشار إلى أن العملية ستجري بإسناد من سلاح الجو العراقي والتحالف الدولي، دون تفاصيل أخرى.

زادت مؤخرا وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.