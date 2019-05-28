عملية جديدة للجيش التركي ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في العراق

قالت وزارة الدفاع الثلاثاء إن الجيش التركي أنزل قوات خاصة في منطقة جبلية ضمن عملية جديدة ضد مسلحين أكراد يتمركزون على الحدود بشمال العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أن العملية انطلقت بضربات للمدفعية والطيران بعد ظهر الاثنين ثم بدأت فرق القوات الخاصة مهامها مساء اليوم ذاته.

وأضافت أن العملية استهدفت منطقة هكورك الواقعة عبر الحدود من أقصى جنوب شرق تركيا وأيضا على الحدود مع إيران. ويتمركز حزب العمال الكردستاني في شمال العراق خاصة في منطقة قنديل جنوبي هكورك.

وقالت الوزارة "تهدف هذه العملية لتدمير كهوف ومخابئ تستخدمها المنظمة الإرهابية وتحييد الإرهابين في منطقة هكورك".

وعرض مقطع مصور نشرته الوزارة طائرات هليكوبتر وهي تُنزل قوات خاصة في منطقة جبلية. كما نشرت الوزارة صورا لإطلاق قذائف مدفعية ولجنود مسلحين بالبنادق وهم يتفقدون جوانب التلال.

وقال البيان "العملية مستمرة كما خُطط لها بدعم من طائراتنا الهليكوبتر الهجومية".

وينفذ الجيش من آن لآخر ضربات جوية لأهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق لكن العمليات البرية أقل شيوعا.

وأعلنت الوزارة لاحقا يوم الثلاثاء "تحييد" تسعة متشددين حتى الآن ضمن هذه العملية. ويستخدم لفظ "تحييد" للإشارة إلى من سقطوا قتلى أو مصابين أو جرى اعتقالهم.

وأضافت أنه جرى تدمير مخابئ ومستودعات الذخيرة بضربات جوية في قنديل ومنطقة زاب المجاورة لها.

ولم يعلق حزب العمال الكردستاني حتى الآن على هذه العملية.

