عملية جراحية للسراج في روما

قالت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء أن السراج خضع لعملية جراحية في أحد المستشفيات الإثنين وأن علاجه مستمر"، دون توضيح نوع العملية.

خضع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج الإثنين، لعملية جراحية في العاصمة الإيطالية روما، بحسب إعلام إيطالي.

وقالت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، نقلاً عن مصادر ليبية (لم تسمها)، إن "السراج موجود في إيطاليا منذ أيام، ونقل كافة صلاحياته إلى نائبه أحمد معيتيق، قبل قدومه إلى روما بموجب مرسوم".

وذكرت الوكالة أن السراج خضع لعملية جراحية في أحد المستشفيات الإثنين وأن علاجه مستمر"، دون الإشارة إلى نوع العملية.

في السياق، تناقلت وسائل إعلام دولية صورة للمرسوم المشار إليه ويحمل اسم تكليف وموقع من قبل السراج السبت الماضي الموافق 13 فبراير/ شباط الجاري.

"السراج موجود في إيطاليا منذ أيام، ونقل كافة صلاحياته إلى نائبه أحمد معيتيق، قبل قدومه إلى روما بموجب مرسوم".

ووفق ما ورد بالمرسوم يتم نقل صلاحيات رئاسة المجلس لمعيتيق في 14 فبراير الجاري إلى حين عودة السراج من خارج البلاد، دون تحديد وجهته وموعد عودته.

فيما لم يصدر على الفور تعليق من السلطات الليبية حول الأمر.

وفي 5 فبراير/ شباط الجاري، انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، سلطة مؤقتة جديدة لإدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وضمت هذه السلطة، محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي الجديد، بعضوية موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا لمجلس الوزراء.

وتحتاج الحكومة الليبية الجديدة إلى منحها الثقة من قبل البرلمان (منقسم بين طرابلس وطبرق)، حتى تبدأ مهامها رسميا، أو سيتم تقديمها لملتقى الحوار، وفق مخرجات حوار جنيف.

