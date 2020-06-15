عملية جراحية ناجحة للعاهل المغربي في الرباط

اجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس الاحد عملية جراحية ناجحة في القلب في المصحة التابعة للقصر الملكي في الرباط.

وذكر بيان رسمي نشرته وكالة انباء المغرب العربي ان الإيقاع الأذيني لقلب جلالة الملك محمد السادس "سجل عودة ظهور اضطراب من جديد".

واضاف البيان ان اطباء الملك اوصوا "بإزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية الترددات اللاسلكية". وذكر البيان ان العملية الجراحية "تكللت بالنجاح الكامل". واشار البيان ايضا الى اسماء الاطباء المشرفين.

وكان العاهل المغربي، قد أجرى في فبراير/شباط 2018، عملية جراحية بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد اكتشاف وجود اضطراب في إيقاع نظم القلب لديه.

والتصريحات الرسمية حول صحة الزعماء هي من الامور النادرة عموما في العالم العربي. وبعض الدول تعتبرها من أسرار الدولة.

وتراقب الحكومات الغربية عن كثب الاستقرار السياسي والاجتماعي في المغرب الذي تفادى الانتفاضات التي شهدتها مصر وليبيا وتونس ودول عربية أخرى.