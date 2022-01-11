عملية دهس لجندي اسرائيلي في رام الله

اعلن بيان لجيش الاحتلال الاسرائيلي عن اصابة احد جنوده في عملية دهس قرب مستوطنة "حلميش" غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المصدر الاسرائيلي ان فلسطينيا وصل بسيارته إلى نقطة للجيش الإسرائيلي، وأصاب أحد الجنود بجروح متوسطة وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج - حيث جرى اعتقال المنفذ ونقله إلى مزيد من التحقيق.

ولم تكشف التقارير العبرية عن هوية المنفذ .

حماس تشيد

واشادت حركة حماس على لسان احد متحدثيها بالعملية ، وقال حازم قاسم "عملية بطولية جديدة ينفذها أحد أبطال ثورة شعبنا في الضفة الغربية ضد جنود جيش الاحتلال المجرم شمال غرب مدينة رام الله الباسلة".



عملية بطولية جديدة ينفذها أحد أبطال ثورة شعبنا في الضفة الغربية ضد جنود جيش الاحتلال المجرم شمال غرب مدينة رام الله الباسلة.



يأتي تصاعد الفعل المقاوم في كل مدن الضفة الغربية كرد طبيعي على وجود الاحتلال، وضد سياسته الاجرامية بحق شعبنا ومقدساتنا وأسرانا الأبطال. — حازم قاسم (@hazemaq) January 11, 2022

وفي وقت سابق قال جيش الاحتلال انه تم اعتقال "فلسطينيين كانا في السيارة التي نفذت بها عملية الدهس في رام الله وتم نقلهما للتحقيق".