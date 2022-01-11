  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. عملية دهس لجندي اسرائيلي في رام الله

عملية دهس لجندي اسرائيلي في رام الله

منشور 11 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:22
دهس جندي اسرائيلي قرب رام الله
دهس جندي اسرائيلي قرب رام الله

اعلن بيان لجيش الاحتلال الاسرائيلي عن اصابة احد جنوده في عملية دهس قرب مستوطنة "حلميش" غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المصدر الاسرائيلي ان فلسطينيا وصل بسيارته إلى نقطة للجيش الإسرائيلي، وأصاب أحد الجنود بجروح متوسطة وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج - حيث جرى اعتقال المنفذ ونقله إلى مزيد من التحقيق.

ولم تكشف التقارير العبرية عن هوية المنفذ .

حماس تشيد 

واشادت حركة حماس على لسان احد متحدثيها بالعملية ، وقال حازم قاسم "عملية بطولية جديدة ينفذها أحد أبطال ثورة شعبنا في الضفة الغربية ضد جنود جيش الاحتلال المجرم شمال غرب مدينة رام الله الباسلة".
 

 

وفي وقت سابق قال جيش الاحتلال انه تم اعتقال "فلسطينيين كانا في السيارة التي نفذت بها عملية الدهس في رام الله وتم نقلهما للتحقيق".

 


© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...