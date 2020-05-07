عمل عربي مشترك للتخفيف من وطأة كورونا

بحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي خلال اجتماع افتراضي على المستوى الوزاري كيفية التعامل العربي مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كوفيد-19.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي اتفق على عدد من تدابير وإجراءات الاستجابة الجماعية للتعامل مع تبعات هذه الأزمة والتخفيف من تداعياتها الاقتصادية، مشيرا إلى آلية عمل تتولى التعامل مع الأزمة وفي مقدمتها مجلس وزراء الصحة العرب، للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة في المنطقة العربية.

وبالمقابل دعا المجلس المؤسسات المالية الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشركاء التنمية لاتخاذ أفضل التدابير للمساهمة في الحد من تبعات تلك الجائحة على اقتصادات الدول العربية بالإضافة إلى تأهيلها لمرحلة ما بعد الفيروس

وفي الوقت ذاته أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على أن جائحة كورونا أزمة إنسانية خطيرة جدا ولها تداعيات قاسية وعميقة على العالم كله ومن الواجب أن توضع حلول ناجعة لتخطيها