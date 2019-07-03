عمير بيريتس رئيساً لحزب العمل الإسرائيلي

قاد بيريتس الذي شغل سابقاً منصبي وزير الدفاع ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الاسرائيلية (هستدروت)، حزب العمل بين عامي 2005 و2007.

انتخب عمير بيريتس مساء الثلاثاء رئيساً لحزب العمل في إسرائيل إذ فضل الناخبون هذا الزعيم السياسي القديم على الجيل الجديد في الحزب.

وفاز بيريتس برئاسة حزب العمل ب47% من الأصوات، مقابل 27% للنائبة ستاف شافير (34 عاماً) المنخرطة في النضال ضد عدم المساواة الاجتماعية في اسرائيل، بحسب أرقام نشرت في بيان الحزب.

وأول مهام بيريتس ستكون محاولة تحسين نتائج حزب العمل في الانتخابات التشريعية المقررة في أيلول/سبتمبر.

وسيطر حزب العمل على الساحة السياسية الإسرائيلية في العقود التي أعقبت تأسيس الدولة العبرية في 1948. لكنه حاول جاهدا في السنوات الأخيرة الحفاظ على وجوده في البرلمان، وحصل في انتخابات نيسان/ابريل على ستة مقاعد فقط من اصل 120 مقعدا.

وعقب فوز رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وحلفائه اليمينيين والمتدينين بالأغلبية في الانتخابات الأخيرة، فشل الأخير في نهاية المطاف في تشكيل ائتلاف حكومي، واختار التوجه إلى إجراء انتخابات جديدة، وافق البرلمان الإسرائيلي على تنظيمها في 17 أيلول/سبتمبر المقبل.

وأعلن الرئيس السابق لحزب العمل آفي غاباي الشهر الماضي تخليه عن منصبه بعد النتيجة المخيبة للآمال التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية، مؤكدا عدم رغبته في خوض الانتخابات الجديدة. واضاف أنه سيأخذ استراحة من العمل السياسي.

