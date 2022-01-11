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عمّان ضمن 9 مدن استضافت اللاجئين بالعالم

منشور 11 كانون الثّاني / يناير 2022 - 06:23
عمّان ضمن 9 مدن استضافت اللاجئين حول العالم

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