عناصر حماس تعتدي على مقاتلي الجهاد الاسلامي وتدنس مسجد العودة

اقدمت عناصر من حركة على الاعتداء على مقاتلي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة كما اقدمت عناصر كتائب القسام على تدنيس مسجد عندمااقتحموه باحذيتهم وبساطيرهم.

وقالت مصادر متطابقة في قطاع غزة ومنها موقع امد الالكتروني ان عناصر من كتائب القسام وميليشيا حركة حماس، اقتحموا مسجد العودة التابع لحركة حماس واعتدو بشكل وحشي وعنيف على مسؤول حركة الجهاد في المسجد يحيى منصور، وكسروا يده كما اعتدو على بعض المصلين وغالبيتهم تابعين لسرايا القدس ومواطنين كانوا يدافعون عنهم من بينهم مسن أصيب بجراح خطيرة.

*🚨طعن شخص خلال الشجار الكبير الذي وقع بين عناصر حماس والجهاد الإسلامي في داخل مسجد العودة وسط رفح..* pic.twitter.com/Wv7d9llhDb — Luay Adi (@LuayAdi) July 18, 2023

وقالت حركة الجهاد الاسلامي في بيان حمل عنوان "ايجاز يتعلق بمشكلة مسجد العودة": أنّ قيادة حركتا حماس والجهاد جلسوا لحل المشاكل وتجاوز ما حدث في مسجد العودة. وبعد صلاة العشاء تفاجأنا بحشد كبير من عناصر حماس المقيمين في منطقة رفح حيث تجمعو واعتدو على المسجد وأبناء الحركة، علما ان الجهاد اتفقت مع حماس على تجميع عناصرها لـ "لتأليف القلوب" وليس للاعتداء على المسجد وعناصر حركة الجهاد

⭕القائد القسامي : محمد عزات وكذلك مسؤل الضبط الميداني التابع للقسام والمكلف بحماية الحدود بيننا وبين الاحتلال

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والذي قام بالحشد والتجهيز لقتال ابناء السرايا داخل مسجد العودة برفح

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مع العلم هو الذي كان يصرخ بان يجب ان نقتل اتباع ايران ونفعل بهم كما فعلنا بمسجد ابن تيمية pic.twitter.com/xsPmwIJvNM July 19, 2023

وتقول حركة الجهاد الاسلامي ان عناصر حماس اعتدت على الشاب منصور بالكراسي والأيدي والسكاكين وطاردوه كما تم الإعتداء من قبلهم على رجل مسن مع عائلة قشطة كان يحاول الدفاع عن هذا الشاب المعتدى عليه

*🟠ببساطيرهم العسكرية...*

عاجل | مليشيات حماس تقتحم مسجد "العودة" في رفح وتقوم بطرد المصلين والاعتداء عليهم. pic.twitter.com/GeTpOGvTsB — Luay Adi (@LuayAdi) July 17, 2023

ولم تعلق حركة حماس على قيامها بهذا الفعل المشين، في الوقت الذي تم تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وصورا لعناصر حركة جهاد المعتدى عليهم