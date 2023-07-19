عناصر حماس تعتدي على مقاتلي الجهاد الاسلامي وتدنس مسجد العودة

اقدمت عناصر من حركة على الاعتداء على مقاتلي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة كما اقدمت عناصر كتائب القسام على تدنيس مسجد عندمااقتحموه باحذيتهم وبساطيرهم.
وقالت مصادر متطابقة في قطاع غزة ومنها موقع امد الالكتروني ان عناصر من كتائب القسام وميليشيا حركة حماس، اقتحموا مسجد العودة التابع لحركة حماس واعتدو بشكل وحشي وعنيف على مسؤول حركة الجهاد في المسجد يحيى منصور، وكسروا يده كما اعتدو على بعض المصلين وغالبيتهم تابعين لسرايا القدس ومواطنين كانوا يدافعون عنهم من بينهم مسن أصيب بجراح خطيرة.
وقالت حركة الجهاد الاسلامي في بيان حمل عنوان "ايجاز يتعلق بمشكلة مسجد العودة": أنّ قيادة حركتا حماس والجهاد جلسوا لحل المشاكل وتجاوز ما حدث في مسجد العودة. وبعد صلاة العشاء تفاجأنا بحشد كبير من عناصر حماس المقيمين في منطقة رفح حيث تجمعو واعتدو على المسجد وأبناء الحركة، علما ان الجهاد اتفقت مع حماس على تجميع عناصرها لـ "لتأليف القلوب" وليس للاعتداء على المسجد وعناصر حركة الجهاد
وتقول حركة الجهاد الاسلامي ان عناصر حماس اعتدت على الشاب منصور بالكراسي والأيدي والسكاكين وطاردوه كما تم الإعتداء من قبلهم على رجل مسن مع عائلة قشطة كان يحاول الدفاع عن هذا الشاب المعتدى عليه
ولم تعلق حركة حماس على قيامها بهذا الفعل المشين، في الوقت الذي تم تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وصورا لعناصر حركة جهاد المعتدى عليهم