عناصر من طالبان يحولون جناح طائرة عسكرية إلى أرجوحة (فيديو)

حول عناصر من حركة طالبان جناح طائرة عسكرية قديمة إلى أرجوحة في افغانستان، بحسب ما أظهره مقطع فيديو نشرته وسائل اعلام.

مقطع الفيديو الذي يظهر فيه عناصر طالبان وهم يتأرجحون على حبل مثبت بنهايته قطعة خشب للجلوس عليها، أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأنهت الولايات المتحدة عملية انسحابها من أفغانستان في 30 آب/أغسطس الماضي، بعد عشرين عاما من تواجدها العسكري بالبلاد في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

وبات مطار كابول تحت سيطرة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، لكن بمساعدة فنية من قطر وتركيا في إدارته، في ظل مساعي الدول الأجنبية لإجلاء بقايا الرعايا والمتعاونين الأفغان مع تعهد الحركة المتشددة بالسماح بذلك.

وشهد مطار كابول إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين وانتهى نهاية الشهر الماضي.