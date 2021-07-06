"عنتيل" الصعيد بقبضة الأمن.. والكشف عن فيديوهات فاضحة

كشفت وسائل اعلام مصرية عن ظهور "عنتيل" جديد بإحدى محافظات شمال الصعيد، قام بممارسة الرذيلة مع أكثر من 20 سيدة في محيط سكنه.

وأشارت تحريات الأمن المصري إلى أن "العنتيل" قام بتصوير فيديوهات تظهر ممارسته الرذيلة مع السيدات، والاحتفاظ بتلك الفيديوهات داخل غرفة نومه.

وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويترعدد من الفيديوهات الجنسية تجمع بين شخص وعدد من السيدات، وقامت الأجهزة الأمنية بفحص تلك الفيديوهات للتأكد من صحتها وكشف حقيقة مصدرها لضبط مرتكبي الواقعة.

مقاطع جنسية

كما كشفت التحريات عن مفاجآت واقعة تداول مقاطع جنسية لأكثر من 20 سيدة في أوضاع مخلة للآداب أثناء ممارسة الرذيلة مع أحد الاشخاص، وقالت إن عددا كبيرا من السيدات اعتدن إقامة علاقات جنسية مع أحد الأشخاص في إحدى محافظات الصعيد.

تصوير الضحايا

وأضافت التحريات أن المتهم اعتاد تصوير ضحاياه أثناء ممارسته الرذيلة معهن ويقوم بإخفاء وجوه بعضهن أثناء ممارسة العلاقة الجنسية، مؤكدة أن المتهم متعدد العلاقات النسائية في المنطقة المقيم فيها، وأن 4 متهمين استولوا على عدد من الفيديوهات أثناء تواجدهن في غرفة النوم ، وطالبوه بمبالغ مالية مقابل عدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وكشف حقيقته.

تهديد وابتزاز

وأشارت التحريات إلى أن المتهم بقوم بتصوير ضحاياه اثناء ممارسة الرذيلة معهن وعندما رفض المتهم دفع أي مبالغ مالية ، قاموا بإنشاء حساب على تويتر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ونشروا بعض هذه المقاطع على هذا الحساب في محاولة للضغط على المتهم والضحايا لتهديده وابتزازه في محاولة للحصول على مكاسب مالية.

وتمكنت الآجهزة الأمنية من القبض على 4 أشخاص وجارٍ تحرير محضر وعرضهم على النيابة العامة.