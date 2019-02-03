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عندما كان الخميني يعد للثورة الايرانية في ضواحي باريس

عندما كان الخميني يعد للثورة الايرانية في ضواحي باريس
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