عنصر بالحشد العشائري يقتل موقوفا داخل محكمة بالموصل (فيديو)

أقدم عنصر في الحشد العشائري العراقي على إطلاق النار على موقوف داخل محكمة في الموصل، ما ادى الى مقتل الأخير، وذلك في واقعة رصدتها كاميرا مراقبة في المحكمة.

وأكد مصدر أمني مقتل الضحية الذي قال انه كان موقوفا بتهم الإرهاب.

وقال ان العنصر في الحشد اطلق عليه النار من مسدس داخل محكمة جنايات نينوى في الموصل.

ونقل موقع "باسنيوز" عن المصدر قوله انه جرى القبض على العنصر في الحشد الذي ادعى أنه اقدم على فعلته انتقاما لوالده وشقيقه اللذين قتلهما الضحية.

في #العراق لاثقة في القضاء ولا القانون ولا الدولة!

الثأر العشائري وبشاعة جريمة الجاني وغياب القانون يدفع احد عناصر #الحشد_الشعبي/العشائري بقتل مدان داخل محكمة جنايات #نينوى في محافظة #الموصل. pic.twitter.com/WEzFgeiNQ5 — النعال هو الحل (@SlideForAll) September 4, 2022

واضاف المصدر أن "القضاء يدقق بكاميرات المراقبة حول كيفية دخوله للمحكمة بسلاحه الشخصي وهو مسدس نوع (طارق)، والتحقيقات الأولية تشير الى أنه كان منتسب بالحشد العشائري سابقاً حسب ادعائه،".

فيما نقل موقع قناة روسيا اليوم عن مصدر أمني آخر قوله إن "القضية جنائية وهي ثأر عشائري ولا علاقة لها بمكان عمل الجاني".