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عنصر سابق في الاستخبارات الأمريكية يقر بالتجسس لصالح الصين

عنصر سابق في الاستخبارات الأمريكية يقر بالتجسس لصالح الصين
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