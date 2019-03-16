عنصر سابق في الاستخبارات الأمريكية يقر بالتجسس لصالح الصين

تأتي فضيحة هانس في إطار سلسلة من عمليات القبض على مسؤولين أمريكيين متهمين بالتجسس لصالح الصين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن عنصرا سابقا في الاستخبارات العسكرية الأمريكية أقرّ بالتجسّس لصالح بكين.

واعتقل رون روكويل هانسن (58 عاما) في 4 يونيو الماضي، فيما كان في طريقه إلى مطار سياتل شمال شرق البلاد قبل أن يسافر إلى الصين، وفي حوزته وثائق دفاعية سرّية.

ويجيد الجاسوس، وهو ضابط متقاعد في الجيش الأمريكي اللغتين المندرينية (الصينية الرسمية) والروسية بطلاقة، وأقر بأن عملاء في الاستخبارات الصينية اتصلوا به عام 2014، حسب الوزارة.

واعترف هانسن بأنه زودهم بمعلومات ذات طبيعة صناعية، مقابل "مئات الآلاف من الدولارات".

وعام 2016، سعى إلى تجنيد زميل له في وكالة الاستخبارات العسكرية يملك معلومات مثيرة لاهتمام الصينيين تتعلق بـ"الاستعداد العسكري للولايات المتحدة" في منطقة لم تأت الوزارة على ذكرها.

وعمد زميله إلى تنبيه رؤسائه ومن ثم ساهم في الإيقاع بهانسن من خلال إعطائه المستندات المطلوبة. وقالت الوزارة إن هانسن كان "يعلم أن هذه المعلومات يمكن أن تستخدم ضد الولايات المتحدة ولمصلحة أمّة أجنبية" وتم اعتقاله وبحوزته تلك المستندات.

وأقر هانسن بأنه متورط بمحاولة نقل معلومات سرية إلى الصين، ما قد يعرضه للسجن 15 سنة، إذ سيصدر الحكم ضده في 14 سبتمبر.

وتأتي فضيحة هانس في إطار سلسلة من عمليات القبض على مسؤولين أمريكيين متهمين بالتجسس لصالح الصين.

ففي يناير 2018 اعتقلت السّلطات الأمريكية العميل السابق في وكالة الاستخبارات المركزيّة جيري شون شينغ لي بتهمة التجسّس لحساب بكين.

وفي 2017 اعتقل المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية كيفن مالوري بالتهمة عينها، وقبله اعتقلت الدبلوماسية الأمريكية كانديس ماري كليبورن عام 2017 بعدما تبيّن أنها أجرت اتصالات سرية مع جواسيس صينيّين.