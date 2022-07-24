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عنصر من داعش يعترف: قتلت 120 جنديا عراقيا في "سبايكر".. (فيديو)

منشور 24 تمّوز / يوليو 2022 - 01:47
مجزرة قاعدة سبايكر
1700 عسكري متدرب قتلوا في مجزرة قاعدة سبايكر

اعترف احد عناصر داعش المشاركين في مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين العراقية عام 2014، بقتله 120 جنديا عراقيا، في المجزرة التي راح ضحيتها 1700 عسكري من طلاب القاعدة، وفقا لأرقام رسمية.

ونشر جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، اعترافات عنصر تنظيم "داعش" المشارك في مجزرة "سبايكر" شمال العراق.

وبحسب اعترافاته، فإنه قتل 120 جنديا عراقيا خلال المجزرة التي راح ضحيتها 1700 عسكريا من طلاب القاعدة، وفقا لأرقام حكومية.

وكان عمر منفذ الجريمة 22 عاما عندما نفذ عملية القتل بحق 120 جنديا كانوا في طريقهم للالتحاق في قاعدة سبايكر الجوية بمحافظة صلاح الدين.

 

كلمات دالة:مجزرة سبايكرالعراقداعش

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