عنصر من داعش يعترف: قتلت 120 جنديا عراقيا في "سبايكر".. (فيديو)

اعترف احد عناصر داعش المشاركين في مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين العراقية عام 2014، بقتله 120 جنديا عراقيا، في المجزرة التي راح ضحيتها 1700 عسكري من طلاب القاعدة، وفقا لأرقام رسمية.

ونشر جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، اعترافات عنصر تنظيم "داعش" المشارك في مجزرة "سبايكر" شمال العراق.

وبحسب اعترافاته، فإنه قتل 120 جنديا عراقيا خلال المجزرة التي راح ضحيتها 1700 عسكريا من طلاب القاعدة، وفقا لأرقام حكومية.

وكان عمر منفذ الجريمة 22 عاما عندما نفذ عملية القتل بحق 120 جنديا كانوا في طريقهم للالتحاق في قاعدة سبايكر الجوية بمحافظة صلاح الدين.