عودة ألفي لاجئ سوري في يوم واحد

عودة 1938 لاجئا سوريا إلى بلادهم خلال اليوم الماضي

أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين في سوريا، بعودة 1938 لاجئا سوريا إلى بلادهم خلال اليوم الماضي.

وجاء في بيان صدر عن المركز: "خلال اليوم الماضي عاد إلى سوريا 1938 لاجئا منهم 1357 وصلوا من لبنان عبر معبري جديدة يابوس وتلكلخ، ومن الأردن من معبر نصيب، الذي وصل منه 581 شخصا.

وأضاف المركز، أن 215 مواطنا سوريا عادوا خلال الساعات الـ24 الماضية إلى مناطقهم قبل النزوح.

كما أشار إلى أن وحدات الهندسة في الجيش السوري، نزعت خلال يوم واحد الألغام من أراض بلغت مساحتها 8.1 هكتار وأتلفت 33 عبوة متفجرة.