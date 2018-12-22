عودة العيد إلى سوريا عشية الميلاد ورأس السنة

أجواء من بهجة انتظار أعياد الميلاد ورأس السنة

تشهد معظم المحافظات السورية فعاليات احتفالية في ظل أجواء من بهجة انتظار أعياد الميلاد ورأس السنة بعد أن تحررت معظم الأراضي السورية من الإرهاب.

وظهرت زينة عيد الميلاد للمرة الأولى منذ سنوات في العديد من الأحياء في المحافظات، وانتشرت إعلانات حفلات "الكريسماس" بعيدا عن أجواء الحرب التي كدّرت حياة السوريين لسنوات طويلة.

كما تستعد المحال التجارية لطرح أشكال مختلفة ومبهرة من الزينة والهدايا التي تحمل رموز العيد، ومنها زي بابا نويل.

ورغم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة لما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة الحرب، ينتظر السوريون الأعياد بفرح بعد ما ذاقوه من خوف ومعاناة لسنوات.