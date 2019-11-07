عودة خدمة الانترنت للعراق

عادت خدمة الإنترنت مجددا إلى العراق صباح الخميس، بعد انقطاعها يومين، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات الدامية.

وعادت الخدمة إلى العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، بعد انقطاع الشبكة منذ الثلاثاء الماضي.

السلطات العراقية قطعت الخدمة، الإثنين، ومن ثم أعادتها لعدة ساعات في اليوم التالي، قبل أن تقطعها تماما على مدى يومين.

ولم تصدر السلطات العراقية توضيحا رسمياً عن سبب الانقطاع.

إلا أن وسائل إعلام محلية، نقلت عن عبد الكريم خلف المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قوله إن الحكومة أوقفت خدمة الإنترنت لاحتواء “خطاب الكراهية”.

وقطعت السلطات العراقية خدمات الإنترنت من قبل، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في مواجهة موجة الاحتجاجات الأولى.

ويشهد العراق منذ 25 أكتوبر/تشرين أول 2019، موجات احتجاجية مناهضة للحكومة وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات، أعمال عنف واسعة خلفت 275 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية “الفاسدة”.