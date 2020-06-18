عودة كورونا في الصين

ظهر فيروس كورونا مجددا في بؤرة جديدة وهي سوق شينفادي لبيع الفاكهة والخضار بالجملة في بكين.

المخاوف من الموجة الثانية بدأت بعد اكتشاف 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بكين، وهو ما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه “حدث مهم”.

وقال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، “في الصين، عندما تقضي أكثر من 50 يومًا دون أن يكون لديك أي انتقال محلي كبير، فإن كتلة مثل هذه تثير القلق، وتحتاج إلى يتم التحقيق والرقابة”.

وأوضح المسئول في منظمة الصحة العالمية، أنه “في إطار المخطط الكبير للأمور حول عدد الحالات اليومية حول العالم، الأمر ليس كذلك، ولكنه حدث مهم”.

وأعربت ماريا فان كيرخوف، عالمة وبائيات الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، عن قلقها بشأن المجموعات الجديدة للمصابين بالفيروس في بكين.

تخشى الصين من انتكاسة جديدة في التعامل مع فيروس كورونا لذلك تحاول حصاره في بكين ، واليوم الخميس وقف آلاف السكان في كافة أنحاء العاصمة الصينية في طوابير للخضوع لفحص لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد في محاولة العاصمة الصينية لوقف إعادة تفشي الوباء مع تدابير عزل وعمليات تعقيم على نطاق واسع.

وتحدثت وزارة الصحة الصينية عن 21 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الساعات ال24 الماضية في هذه المدينة التي تعد 21 مليون نسمة ما يرفع إلى 158 عدد الحالات المسجلة منذ الأسبوع الماضي.

وألغيت 1255 رحلة على الأقل الأربعاء الماضي كما أفادت صحيفة “الشعب” الصينية أي حوالي 70% من كل الرحلات من وإلى مطاري العاصمة.

وبحسب موقع متابعة حركة الطيران “فاري فلايت”، فإن حوالي ثلثي الرحلات القادمة إلى الصين وأكثر من نصف الرحلات المغادرة من مطار بكين الدولي ألغيت الأربعاء فيما تم إلغاء ثلاثة أرباع الرحلات المغادرة وأكثر من ثلثي الرحلات القادمة في مطار داشينغ الدولي.

سبب العودة

تبحث السلطات الصينية عن مصدر تجدد انتشار الفيروس مرة أخرى، حيث قال المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها إن سلالة الفيروس المكتشفة في بكين هي من نفس “السلالة الأساسية للوباء في الدول الأوروبية”.

وأفاد كبير خبراء الأوبئة في المركز وو زونيو لشبكة التلفزيون الصينية الرسمية أن الفيروس انتشر “على الأرجح” من خارج الصين أو من مناطق أخرى في البلاد.