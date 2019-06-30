عودة مرتقبة للمفاوضات بين حكومة مادورو والمعارضة بفنزويلا

كشفت مصادر مطلعة السبت، عن استئناف حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وفريق زعيم المعارضة خوان غوايدو، لمفاوضاتها في محاولة للتوصل لحل الأزمة التي تشهدها فنزويلا منذ إعلان الأخير نفسه رئيسا للبلاد في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، إن "كلا الجانبين لم يقررا بعد ما إذا كان سيجري المحادثات في أوسلو، حيث عقدت المحادثات السابقة أم في باربادوس".

فيما رجح اثنان من الثلاثاء بأن "المحادثات ستبدأ خلال الأسبوع الجاري".

وشجعت الحكومة النرويجية الطرفين على الاجتماع بأوسلو في أيار/ مايو، لكنهم لم يتمكنا من التوصل لأي اتفاق لحل الأزمة السياسية والاقتصادية، التي أجبرت أكثر من أربعة ملايين فنزويلي على الهروب للخارج.