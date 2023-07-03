عودة 4 آلاف لاجئ أفغاني من إيران إلى بلادهم

تمكن ما لا يقل عن 4000 لاجئ أفغاني من العودة إلى وطنهم عبر معبر زابول، خلال 24 ساعة ماضية، وفقا لوكالة أنباء خاما برس نقلا عن مسؤولي أمن الحدود الإيرانيين.

وأشار قاسم زادة ضابط الحدود الإيراني، إلى إن هؤلاء اللاجئين الأفغان اعتقلوا بسبب الدخول غير القانوني إلى إيران ثم أعيدوا لاحقا إلى أفغانستان.

لافتا إلى أنه تم القبض على بعض المهاجرين الأفغان بسبب انتهاء صلاحية جوازات سفرهم، وفقا لوكالة جنوب آسيا للأنباء.

ولفت قاسم زادة أنه من أجل الدخول إلى إيران والبقاء لفترة والخروج منها، يتعين على الرعايا الأجانب استخدام القنوات القانونية، منوها إلى أن هؤلاء الأجانب الذين يدخلون إيران بشكل غير قانوني سيواجهون إجراءات قانونية من قبل حرس الحدود.

أيضا، في الشهر الماضي عاد أزيد من 74000 مهاجر أفغاني إلى بلادهم من إيران عبر نقطة عبور طريق الحرير بحسب ما ذكره مسؤولو طالبان الإقليميون في إدارة اللاجئين والعودة إلى الوطن بقاطعة نمروز الغربية.

ولفتت تقارير صحفية في أواخر أيار الماضي عن تصاعد التوترات على الحدود الإيرانية الأفغانية، بعد عدة أيام من اشتباكات أسفرت عن مصرع 3 جنود من الطرفين.

وبينت التقارير استعدادات الطرفين لاشتباكات محتملة عند نقطة تفتيش "إسلام قلعة" الحدودية، التي شهدت اشتباكات في الآونه الأخيرة.