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إسرائيل تواصل ممارساتها العدوانية ضد الأسرى بسجن عوفر

إسرائيل تواصل ممارساتها العدوانية ضد الأسرى بسجن عوفر
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