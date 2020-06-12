عون: المصرف المركزي سيضخ الدولارات يوم الإثنين

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الجمعة، إن مصرف لبنان المركزي، سيبدأ ضخ دولارات في السوق اعتبارا من يوم الاثنين بهدف تعزيز الليرة اللبنانية، عقب تراجع سريع للعملة في الأيام القليلة الماضية.

وقال عون في بداية جلسة للحكومة إن الخسائر الضخمة في النظام المالي يجب ألا يتحملها المودعون بل الحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية.

وكان نقيب الصرافين في لبنان محمود حلاوة قال اليوم إن المصرف المركزي وافق الجمعة على ضخ دولارات جديدة في السوق لدعم العملة الوطنية بعد ليلة من الاحتجاجات التي أثارها الانهيار الدراماتيكي لليرة اللبنانية.

ودفعت الاحتجاجات في لبنان، التي تحولت إلى هجمات على عدة فروع للمصارف، وانهيار العملة، إلى اجتماع طارئ لمجلس الوزراء يوم الجمعة.