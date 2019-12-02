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عون: ستشهدون ما يرضيكم قريبا

منشور 02 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 02:51
وأكد عون على ضرورة تعديل بعض المشاكل في القوانين القضائية التي تؤدي إلى تأخير مسار الدعاوى.
وأكد عون على ضرورة تعديل بعض المشاكل في القوانين القضائية التي تؤدي إلى تأخير مسار الدعاوى.

توعد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، بمحاكمة من يقوم بالترويج السيئ للعملة الوطنية، وفقا للقوانين.

وقال عون عند استقباله النقيب الجديد للمحامين في بيروت، ملحم خلف، مع أعضاء مجلس النقابة، عبر تغريدات نشرت في حسابه الرئاسي على "تويتر":"الحراك أتى ليكسر الكثير من المحميات ويزيل الكثير من الخطوط الحمراء وستشهدون في المرحلة المقبلة ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين".


وأضاف عون: "لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم أو الذين كانوا فيه، بل بحماية المجتمع لهم، لأن من يتضرر لا يشتكي، بل يتحدث في الصالونات".


وأكد عون على ضرورة تعديل بعض المشاكل في القوانين القضائية التي تؤدي إلى تأخير مسار الدعاوى.

من جهته قال نقيب المحامين ملحم خلف: "متمسكون بالدستور وبالمؤسسات الدستورية وبرمزيتها، وهمنا الأول ضخ الديمقراطية فيها".


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