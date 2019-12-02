عون: ستشهدون ما يرضيكم قريبا

توعد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، بمحاكمة من يقوم بالترويج السيئ للعملة الوطنية، وفقا للقوانين.

وقال عون عند استقباله النقيب الجديد للمحامين في بيروت، ملحم خلف، مع أعضاء مجلس النقابة، عبر تغريدات نشرت في حسابه الرئاسي على "تويتر":"الحراك أتى ليكسر الكثير من المحميات ويزيل الكثير من الخطوط الحمراء وستشهدون في المرحلة المقبلة ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين".

الرئيس عون استقبل نقابة المحامين في بيروت: الحراك اتى ليكسر الكثير من المحميات ويزيل الكثير من الخطوط الحمراء وستشهدون في المرحلة المقبلة ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين — Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 2, 2019



وأضاف عون: "لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم أو الذين كانوا فيه، بل بحماية المجتمع لهم، لأن من يتضرر لا يشتكي، بل يتحدث في الصالونات".

الرئيس عون استقبل النقيب الجديد للمحامين في بيروت ملحم خلف، مع أعضاء مجلس النقابة، والنقباء السابقين، وأعضاء لجنة صندوق التقاعد pic.twitter.com/FNzQ8hDy0i — Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 2, 2019



وأكد عون على ضرورة تعديل بعض المشاكل في القوانين القضائية التي تؤدي إلى تأخير مسار الدعاوى.

من جهته قال نقيب المحامين ملحم خلف: "متمسكون بالدستور وبالمؤسسات الدستورية وبرمزيتها، وهمنا الأول ضخ الديمقراطية فيها".