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عون: لبنان بحاجة لـ 7 سنوات ليخرج من ازمته

منشور 24 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 10:01
ميشال عون
ميشال عون

حدد الرئيس اللبناني، ميشال عون، من  6 الى 7 سنوات التي تحتاجها بلاده للخروج من الأزمة الخانقة التي يمر بها والتي شملت انهيار الليرة امام العملات الاجنبية، بالاضافة الى الانسداد السياسي المستمر والتنافر بين الاطياف الحاكمة

وقال عون، في مقابلة تلفزيونية، “لبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة، التي يعاني منها”، فيما كان رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، يشدد على عزم حكومته على تذليل كل العقبات لإعادة جمع الشمل الحكومي، واستكمال الخطوات لوضع لبنان على سكة التعافي والإنقاذ.

 

 

 

وانهار الاقتصاد اللبناني في عام 2019، عندما دفعت الديون الهائلة والجمود السياسي بالبلاد إلى أسوأ أزمة تواجهها منذ الحرب الأهلية، التي دارت بين عامي 1975 و1990.

 


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