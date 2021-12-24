عون: لبنان بحاجة لـ 7 سنوات ليخرج من ازمته

حدد الرئيس اللبناني، ميشال عون، من 6 الى 7 سنوات التي تحتاجها بلاده للخروج من الأزمة الخانقة التي يمر بها والتي شملت انهيار الليرة امام العملات الاجنبية، بالاضافة الى الانسداد السياسي المستمر والتنافر بين الاطياف الحاكمة

وقال عون، في مقابلة تلفزيونية، “لبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة، التي يعاني منها”، فيما كان رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، يشدد على عزم حكومته على تذليل كل العقبات لإعادة جمع الشمل الحكومي، واستكمال الخطوات لوضع لبنان على سكة التعافي والإنقاذ.

التيار الوطني الحر بقيادة رئيس الجمهورية ميشيل عون وصهرة جبران باسيل،وهو أكبر حزب سياسي مسيحي في لبنان، يعلن إنه يدرس إنهاء تحالفه مع جماعة حزب الله اللبناني. — Dr. Saleem Aldulimi (@SaleemAldulimi) December 24, 2021

وانهار الاقتصاد اللبناني في عام 2019، عندما دفعت الديون الهائلة والجمود السياسي بالبلاد إلى أسوأ أزمة تواجهها منذ الحرب الأهلية، التي دارت بين عامي 1975 و1990.