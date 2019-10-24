عون للمتظاهرين: أنا معكم و"اضغطوا على نوابكم"

قال رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، في كلمة له توجه بها إلى اللبنانيين في اليوم الثامن من الاحتجاجات، إن ما حصل ما كان يجب أن يحصل لكن الطائفية والفساد نخرت عظم لبنان.

وأضاف عون "أن ما نراه اليوم يؤكد أن الشعب اللبناني حي وقادر أن ينتفض ويغير".

وقال الرئيس عون إن "الورقة الإصلاحية هي الخطوة الأولى في إنقاذ لبنان وإبعاد شبح الإنهيار المالي والاقتصادي عنه".

ودعا الرئيس عون المحتجين إلى "أن يكونوا المراقبين لتنفيذ الإصلاحات"، مؤكدا "أنه سيكون الضمانة لهم في تنفيذ هذه الإصلاحات".

وأكد أنه "جاهز للقاء ممثلين عن المحتجين للاستماع إلى مطالبهم وفتح حوار بناء للوصول إلى أفضل النتائج".

وأكد عون أن "صرخة الشارع لن تضيع وحرية التعبير حق محفوظة للجميع، لكن الأنظمة لا يتم تغييرها في الشارع. يجب إقرار قوانين مكافحة الفساد وعلى الشعب اللبناني أن يطالب نوابه بالتصويت عليها، ودعا لترك القضاء يحاسب الفاسدين.

عون: طالبوا نوابكم بالتصويت على مشاريع القوانين التي تحاسب الفاسدين وتعيد الأموال المنهوبة

عون: قدمت عام 2013 مقترح قانون لإنشاء محكمة لاستعادة الأموال المنهوبة

عون: الورقة الإصلاحية هي الخطوة الإصلاحية الأولى لإنقاذ لبنان من شبح الانهيار الاقتصادي

عون: الضريبة صارت بالنسبة للمواطن وباتت تضيع ولا تعود بالنفع على المواطن

عون: أنا سقف الحماية للقضاء وإذا تدخل أي طرف ضد القضاء فأحيلوه إلي للدفاع عن القضاء

عون: فلتتم محاسبة كل الفاسدين من خلال القضاء

عون: كل من سرق المال ستتم محاسبته والمهم ألا تدافع عنه طائفته بشكل أعمى

عون: إعادة الأموال المنهوبة أمر ضروري وأنا من قدم مشروع قانون إعادتها

عون: العراقيل كثيرة وأطراف عديدة اعتبرت أنها قادرة على فعل ما تريد وأن يبقى الشعب صامتاً

عون: نحتاج تعاون كل الأطراف في الحكومة ومجلس النواب لتحقيق خطط الإصلاح

عون: طموحنا الكبير هو الخلاص من الذهنية الطائفية في البلد وإيصال أصحاب الكفاءة إلى حيث يستحقون

عون: تركنا من أوصلوا البلد إلى الهاوية من دون محاسبة وأنا التزمت بمحاربة الفساد بشراسة

عون: الشعب اللبناني شعب حي وقادر أن ينتفض وأن يوصل صوته