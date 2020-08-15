عون: ماكرون قام بجهد كبير ونريد اصلاحات سريعة

تحدث الرئيس اللبناني، ميشال عون، السبت، عن الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى بيروت، عقب الانفجار المروع الذي شهده مرفأ بيروت، وآخر ما توصلت إليه التحقيقات حول هذه الكارثة.

وتسببت كارثة انفجار مرفأ بيروت التي حدثت الأسبوع قبل الماضي، في وفاة أكثر من 170 شخصا ووقوع ما يزيد على 5000 جريح، فضلا عن خسائر مادية كبيرة في العاصمة اللبنانية.

وقال عون، في مقابلة تليفزيونية السبت، إن زيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت كانت موضع تقدير من جميع اللبنانيين، لافتا إلى أن ماكرون قام بجهد كبير مع معظم الدول كي ينعقد المؤتمر الدولي في باريس ويحدّد المساعدات اللازمة.

وأضاف عون، “ما أريده من الحكومة الجديدة أن تباشر أولاً بالإصلاحات، وأن نلمس النتائج السريعة لذلك، لأننا تأخرنا كثيراً”.

وفيما يخص التحقيق في انفجار المرفأ، أكد عون أنه “لا تأخير في التحقيق، ولكننا بحاجة إلى الوقت لمعرفة الحقيقة، كونها متشعبة، وكل الفرضيات لا تزال قائمة، ولا يمكن التهاون بأي منها”.

وقال عون، “أنا ابن هذا الشعب وأشاركه الغضب والألم ولست متفرجاً عليه”.

وأوضح أن “التحقيق المالي الجنائي الذي أقرته الحكومة المستقيلة سيحدد المسؤوليات المالية المخالفة للقوانين والتي كانت منطلقاً للفساد”، وأضاف: “ما أريده من الحكومة الجديدة أن تباشر أولاً بالإصلاحات وأن نلمس النتائج السريعة لذلك، لأننا تأخرنا كثيراً”.

واعتبر الرئيس عون، أن “زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت كانت موضع تقدير من جميع اللبنانيين وهو قام بجهد كبير مع معظم الدول كي ينعقد المؤتمر الدولي في باريس ويحدّد المساعدات اللازمة”.