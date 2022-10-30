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عون: متنفذون شلوا القضاء.. وحاكم المركزي ارتكب جرائم مالية

منشور 30 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 11:34
ميشال عون
الرئيس اللبناني، ميشال عون، يلقي كلمة أمام مناصريه في بيروت

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد، إن متنفذين داخل الدولة، شلوا القضاء وعطلوا التحقيقات في إنفجار مرفأ بيروت.

وحمل عون، رئيس مجلس القضاء الأعلى في لبنان، السبب في وقف التحقيقات بإنفجار المرفأ، عبر رفضه للتعيينات التي توصل للحقيقة.

وأكد الرئيس اللبناني، في آخر يوم من أيام ولايته الرئاسية، أن البلاد تحتاج إلى الإصلاح والتخلص من النافذين، كما أعلن توقيع مرسوم استقالة حكومة نجيب ميقاتي.

وقال عون، في كلمة له أمام مؤيديه، بعد خروجه من القصر الجمهوري: "اليوم صباحا وقعت مرسوم استقالة الحكومة".

ورحب عون بمؤيديه، قائلا: "اجتمعنا اليوم لنلتقي بكم.."اشتقنالكم"

الرئيس اللبناني ميشال عون

وأضاف: "اليوم نعود إلى الوطن الذي دفعنا الثمن لأجله دما"، مشيرا إلى أنه يرى في مؤيديه رجال مقاومة لا يخافون من البندقية، ولا الحبس، ولا العصا.

ووجه عون، الإتهامات لحاكم مصرف لبنان المركزي، وقال: " كل الجرائم المالية مرتكبة من قبل حاكم المركزي، ولم نستطع إيصاله للمحاكمة من حليفه وشريكه".

وأوضح الرئيس اللبناني، أن المتنفذين والفاسدين، حاربوه، لان التحقيقات ستودي بهم إلى المحاكم.

وشدد عون، على أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية، سيعطي لبنان رأس المال اللازم، لإعادة انتعاش الإقتصاد، بعد بدء استخراج النفط والغاز.

كلمات دالة:لبنانميشال عونبيروتحكومة ميقاتي

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