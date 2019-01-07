عون يؤكد انعقاد القمة الاقتصادية في موعدها ويتسلم دعوة لحضور القمة العربية

الرئيس الباجي قايد السبسي سيحضر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت.

اكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الإثنين، إن القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المقررة في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، ستعقد في موعدها بالعاصمة بيروت.

صحف لبنانية، لفتت إلى "احتمال ولادة الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين لتلافي احتمال تأجيل القمة الاقتصادية العربية المقرّر، انعقادها في 19 و20 الشهر الجاري، أو إلغائها لعدم وجود حكومة دستورية تواكبها".

تصريحات عون، جاءت خلال استقباله الممثل الشخصي للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الوزير العميد الازهر القروي الشابي، في قصر الرئاسة شرق بيروت.

وسلم الشابي، الرئيس اللبناني رسالة خطية من الرئيس التونسي، يدعوه فيها للمشاركة في القمة العربية التي ستعقد في تونس بتاريخ 31 مارس / آذار المقبل.

ولفت عون إلى أن وجود الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، ليس سببا لتأجيل القمة.. "الحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقا للأصول والقواعد الدستورية المعتمدة".

من جهته أكد الشابي أن الرئيس الباجي قايد السبسي سيحضر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت.

ويواجه لبنان أزمة سياسية جراء تعطل تشكيل الحكومة الجديدة، المكلف بها سعد الحريري، زعيم تيار "المستقبل" (سني)