عون يترأس اجتماع "تعارفي" لحكومة ميقاتي

ترأس الرئيس اللبناني ميشال عون اول اجتماع لحكومة نجيب ميقاتي في القصر الجمهوري في بعبدا بعد ساعات من نجاح الاخير بتشكيل حكومة ظلت عصية لاشهر طويلة منذ استقالة الرئيس حسان دياب

وكان ميشال عون ورئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، قد وقعا مرسوم تشكيل الحكومة وذلك بعد أكثر من شهر على تكليف ميقاتي عقب اعتذار سعد الحريري عن القيام بهذه المهمة، حيث اعتبر رئيس مجلس الوزراء الجديد أنه "يتعين عليه اتباع منهجية حكومية وسياسية جديدة، عنوانها استعادة العلاقات مع كل الدول، وخصوصا الدول العربية".

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن "الرئيس عون والرئيس ميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري"، وقالت مصادر اعلامية ان الاجتماع الاول سيكون لتعارف الوزراء بين بعضهم وتقديم انفسهم للرئيس عون