عون يتسلم دعوة لزيارة الكويت ورسالة من ولي العهد مشعل الصباح

تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، دعوة لزيارة دولة الكويت وجهها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورسالة من ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح.

واستقبل الرئيس عون، صباح اليوم، في قصر بعبدا، وزير خارجية دولة الكويت، ناصر المحمد الصباح، قبيل الاجتماع الموسع لوزراء الخارجية العرب مع عون في القصر الجمهوري.

وخلال اللقاء، أكد الصباح "متانة العلاقة بين لبنان والكويت"، وسلم الرئيس اللبناني دعوة من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لزيارة الدولة في الفترة المقبلة، ورسالة من ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح، شددت على "العلاقة الثابتة والتعاون القائم بين البلدين".

من جهته، أعرب عون عن شكره للكويت على وقوفها إلى جانب لبنان، خصوصا في موضوع انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، مضيفا: "لبنان متعلق بعلاقاته الأخوية مع الأشقاء العرب، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي".

وتابع عون: "اللبنانيون يستبشرون خيرا دائما من عودة العرب إلى لبنان، والحكومة ملتزمة اتخاذ إجراءات تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي".