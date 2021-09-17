عون يتعهد بالاصلاحات ويرفع اسعار الطاقة

تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون، بان تكون السنة الأخيرة من ولايته "سنة الإصلاحات الحقيقية بعدما تعذر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية" فيما دعا رئيس البرلمان نبيه بري الاعضاء لمناقشة البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي.

عون يتعهد بالاصلاحات

وطمأن الرئيس اللبناني بأن "السنة الأخيرة من ولايتي ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية بعدما تعذر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية، وشكلوا منظومة أقفلت الأبواب في وجه اي اصلاح، ما وفّر الحماية لفاسدين ومرتكبين".

واعلن ميشيل عون عقب توقيع عقد جديد مع شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز آند مارسال"، لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي، "التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو الخطوة النوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح والمساءلة والمحاسبة".

الرئيس عون: التدقيق الجنائي هو باب الإصلاح المنشود ولا بد ان يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالانقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعاراً لها — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 17, 2021

وأضاف: "التدقيق المالي الجنائي تحقق بعد 20 شهرا من السعي الحثيث واليومي للتوصل إليه، وهو يستجيب لحق اللبنانيين في معرفة أسباب الإنهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي أصاب البلاد والعباد"، مشيرا إلى أن "التدقيق المالي الجنائي سوف يشمل لاحقا الادارات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات، خصوصا تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية".

وشدد عون على أن "التدقيق المالي الجنائي يمهد الطريق أمام الإصلاحات المنشودة ويتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي في مساعدتنا على تحقيق النهوض الاقتصادي الذي نأمل أن توفق الحكومة الجديدة في السير به".

مناقشة البيان الوزاري لحكومة ميقاتي

في الاثناء دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بحكومة نجيب ميقاتي، بعد إقرارها يوم أمس الخميس بيانها الوزاري بعد أسبوع من تشكيلها.

ودعا بري إلى عقد جلسة للبرلمان في الساعة الحادية عشرة من نهار يوم الاثنين المقبل، وكذلك مساء اليوم نفسه، في قصر الأونيسكو.

وتعهدت الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي في بيانها الوزاري، بالتفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي "بما تقتضيه الأولويات والمصلحة الوطنية اللبنانية".

وأشار البيان أيضا إلى الالتزام بإعادة التفاوض مع الدائنين، للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام، بعدما تخلف لبنان في مارس 2020 عن سداد مستحقات بمليارات الدولارات من سندات "يوروبوندز".

رفع اسعار الطاقة

بالزامن مع تعهدات الرئيس اللبناني فقد أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، اليوم الجمعة، رفع سعر صفيحة البنزين 38%، فيما أعلن رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط رفع الدعم بشكل رسمي عن المازوت، وأن هناك اتجاه لرفعه عن البنزين.

قد أصدرت ​وزارة الطاقة​ والمياه جدول تركيب أسعار مبيع المحروقات السائلة، حيث رفعت سعر صفيحة ​البنزين​ عيار 95 أوكتان إلى 174 ألف و300 ليرة لبنانية، والـ98 أوكتان بـ180 ألف ليرة لبنانية.

وبذلك يكون سعر صفيحة البنزين ارتفع حوالي 38%، بعد أن سعر الصفيحة الـ95 أكتان يبلغ الأسبوع الماضي 126 و400 ليرة.