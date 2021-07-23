عون يتعهد بحل أزمة الوقود والكهرباء خلال 48 ساعة

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة اللبناني رمزي مشرفية أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكّد له حلّ أزمة تأمين المازوت والكهرباء التي يعاني منها قطاع السياحة، خلال يومين.

جاءت تصريحات الوزير مشرفية بعد لقائه رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي الجمعة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وبعد اللقاء، قال الوزير مشرفية " لدينا اليوم مشكلة تأمين المازوت والفيول (الوقود) والكهرباء على مستوى البلد بأسره، مما يؤثر بقوة على القطاع السياحي، إن كان على القطاع الفندقي أو قطاع المطاعم، إضافة إلى تأثيره على القطاع الصحي و الاستشفائي، وقطاع المواد الغذائية".

وأضاف " أكد لي فخامة الرئيس أن الإجراءات التي تتخذ، ستكون قيد التنفيذ في خلال يومين لحل هذه الأزمة".

وتابع الوزير مشرفية "كانت لدينا توقعات كبيرة من القطاع السياحي في خلال الأشهر الثلاثة الحالية، لأن البلد بحاجة الى أموال المغتربين الذين يدخلون الدولار إلى لبنان.

ولكن للأسف ظهرت أخيراً مشكلة الكهرباء".

يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار ليصل إلى 17700 ليرة لبنانية.