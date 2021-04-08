عون يرحب بمبادرة الجامعة العربية لحل الأزمة اللبنانية

رحب ال​رئيس اللبناني ​ميشال عون​ بأي مبادرة تقوم بها ​جامعة الدول العربية​ بهدف حل الأزمة اللبنانية الراهنة، مثمنا الاهتمام الذي تبديه الجامعة العربية حيال لبنان.

وخلال استقباله الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، في القصر الجمهوري في بعبدا، قال عون إن "اهتمام الجامعة العربية بلبنان هو موضع تقدير، لأن لبنان هو من مؤسسي الجامعة ومن الحريصين على احترام ميثاقها وكل القرارات التي تصدر عنها والتعامل معها بإيجابية".

ورحب الرئيس اللبناني​ بأي مبادرة تقوم بها ​جامعة الدول العربية​ في حل الأزمة اللبنانية، شارحا للسفير زكي، الأسباب التي حالت حتى الآن دون تشكيل الحكومة والعراقيل التي وضعت في سبيلها، مؤكدا التزام لبنان بتطبيق اتفاق الطائف الذي انبثق منه الدستور والذي يجب أن يكون محترما من الجميع، والعمل استنادا إلى بنوده لا سيما في كل ما يتصل بإنشاء السلطات الدستورية وعملها وانحلالها، معتبرا أن كل ما يقال خلاف ذلك أو يوحي بأن اتفاق الطائف مهدد، هو كلام لا يستند إلى الواقع وتروجه جهات معروفة ومعنية بتأليف الحكومة

الرئيس عون مستقبلاً الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية: نرحّب بأي مبادرة تقوم بها جامعة الدول العربية لحل الأزمة اللبنانية الراهنة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 8, 2021

وكان زكي أعلن عقب لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، استعداد الجامعة العربية للمساعدة في الاتصالات بين الأفرقاء اللبنانيين، معتبرا أنه لا حل للأزمة الاقتصادية في لبنان دون حل سياسي