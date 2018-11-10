الرئيس اللبناني ميشال عون

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون رفض لبنان للاتهامات الإسرائيلية وجود مصانع أسلحة ومخابئ سرية للذخائر في عدد من المناطق اللبنانية.

وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية، أن عون أبلغ موقفه هذا للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان برنيل كارديل خلال لقائهما الجمعة، وقال: "ادعاءات إسرائيل لا أساس لها من الصحة، وأركان السلك الدبلوماسي المعتمدين في لبنان رافقوا وزير الخارجية جبران باسيل في جولة تأكدوا خلالها من عدم صحة هذه الادعاءات".

وأكد عون أن لبنان "ملتزم بالمحافظة على الاستقرار على طول الحدود وتطبيق القرار 1701، في وقت تواصل فيه إسرائيل انتهاك سيادة لبنان في البر والبحر والجو، غير آبهة بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة".

كما أشار إلى أن قيادة قوات الأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل "نفت بدورها أن تكون هناك أسلحة في مناطق وجود جمعية "الأخضر بلا حدود" التي يمولها حزب الله اللبناني.

من جانبها، أبلغت كارديل الرئيس عون بأنها ستغادر بيروت إلى نيويورك لتقديم تقريرها حول مراحل تنفيذ القرار الأممي 1701 لمجلس الأمن في إطار الإحاطة الدورية.

وأعربت عن ارتياحها للتعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية، والخطوات التي تتخذ لتعزيز قدرات الجيش وتمكينه من القيام بدوره كاملا.