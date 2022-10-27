عون يستلم النص الرسمي لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

استلم رئيس لبنان ميشال عون، النص الرسمي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية من خلال الوسيط الأمريكي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين.

وخلال الأسابيع السابقة للاتفاق، أثار تطوير حقل كاريش، الواقع على بعد نحو 80 كيلومترا غربي مدينة حيفا، توترات بين لبنان وإسرائيل، وتهديدات بالحرب من جانب حزب الله.

وأكد رئيس لبنان عبر موقع تويتر استلامه من الوسيط الأمريكي الرسالة الأمريكية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

ووصل مساء أمس الأربعاء إلى العاصمة اللبنانية بيروت الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لمتابعة إجراءات توقيع الاتفاق.

فيما أفادت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على موقع "تويتر" أيضا إن الرئيس عون التقى هوكشتاين بحضور نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وأعضاء الوفد المفاوض مع الجانب الأمريكي.