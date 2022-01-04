عون يعلق على تصريحات حليفه حسن نصرالله الخاصة بالسعودية

في اول تعليق على تصريحات زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، قال الرئيس ميشيال عون ان على دول الخليج ابداء احترامها للبنان وذلك من باب الحفاظ على علاقات متوازنة بين الطرفين

عون: حريصون على العلاقة مع الخليج والسعودية

وقال الرئيس اللبناني ميشيال عون وفق ما نقل حساب الرئاسة على موقع تويتر : "حريصون على علاقات لبنان العربية والدولية لاسيما مع دول الخليج وفي مقدمتها السعودية، وهذا الحرص يجب أن يكون متبادلا لأنه من مصلحة لبنان ودول الخليج على حد سواء".

الرئيس عون: حريصون على علاقات لبنان العربية والدولية لاسيما مع دول الخليج وفي مقدمتها السعودية، وهذا الحرص يجب ان يكون متبادلاً لأنه من مصلحة لبنان ودول الخليج على حد سواء — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 4, 2022

نصرالله يهاجم السعودية ويتهمها بالارهاب

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله قد علق على دعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز السلطات اللبنانية إلى "إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي" على لبنان.

وتوجه نصر الله في خطاب متلفز إلى الملك سلمان قائلا: "نحن لدينا كرامتنا يا حضرة الملك، الإرهابي هو الذي يصدر الفكر الوهابي الداعش الوهابي إلى العالم وهو أنتم، والإرهابي هو الذي أرسل آلاف الانتحاريين إلى سوريا والعراق وهو أنتم".

انتقاد وسع تصريحات زعيم حزب الله

وتبرأ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من تصريح الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله عن السعودية، الذي قال إن "الإرهابي هو الذي يصدر الفكر الداعشي الوهابي إلى العالم وهو أنتم".

وشدد على أن "ما قاله سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بحق المملكة العربية السعودية هذا المساء، لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين. وليس من مصلحة لبنان الإساءة إلى أي دولة عربية، خصوصا دول الخليج".

أسئلة للكذاب القابع في سراديب الضاحية سماجة السيء حسد الذي يستميت في إلصاق داعش بنا وهي التي نفذت عمليات ارهابية في الداخل السعودي:-

نريد نماذج لعمليات داعش ضد المصالح الإيرانية؟ — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) January 3, 2022

هذا وجوبهت تصريحات نصر الله بانتقادات واسعة من شخصيات وأمراء سعوديي، حيث رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز على تصريحات أمين عام "حزب الله"، مطالبا إياه بإعطاء نماذج عن عمليات تنظيم "داعش" الإرهابي ضد إيران.

وقال بن مساعد في سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر": "أخيرا يا كاذب العصر يا أبا رغال: كدنا أن نصدق من خطابك أن إيران جمعية خيرية يعم خيرها وسلامها العالم ودستورها ينص على تصدير الورود وأغصان الزيتون إلى العالم".

وأضاف: "ماذا عن الباصات الخضر التي شاهدها اللبنانيون بأعينهم وهي تنقل عناصر داعش من الحدود اللبنانية إلى العراقية برعاية إيران وحزبك؟

ألم تؤِ إيران قادة القاعدة؟"